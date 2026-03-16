No 1º dia de contrato emergencial, presos recebem assado de panela e salada de legumes

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O primeiro dia do contrato emergencial para fornecimento de alimentação no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) foi marcado pela distribuição de milhares de refeições a internos e servidores nesta segunda-feira (16). No almoço, o cardápio servido foi carne assada de panela com batata, acompanhada de arroz branco, macarrão cozido, salada de cenoura cozida, feijão e farinha da região.

Mais cedo, a empresa Servi Gastronomia já havia entregue 4.314 desjejuns, compostos por pão com manteiga, café e leite. Também foram distribuídos 4.314 lanches da manhã (maçã).

No horário do almoço, foram servidas 4.167 refeições completas. A quantidade diária de alimentos é definida pela administração do Iapen, que informa à empresa o número de pessoas a serem atendidas entre detentos e servidores do sistema prisional.

No jantar foram servidas 4.200 refeições de frango a passarinho, arroz branco, macarrão, salada de couve, feijão e farofa.

Na ceia (após o jantar), 4 mil internos tiveram suco de acerola, bolacha cream cracker e banana.

A Servi Gastronomia iniciou a prestação do serviço de forma temporária, após a rescisão do contrato com a empresa Nutrimax no último domingo (15). A antiga fornecedora teve o vínculo encerrado após denúncias de refeições estragadas ou em quantidade inferior ao que previa o contrato.

Enquanto isso, o processo licitatório definitivo ainda está em andamento. A Servi Gastronomia, empresa sediada no Amapá, aparece em primeiro lugar no certame, que definirá a nova responsável pelo fornecimento regular das refeições no sistema penitenciário do estado.

Atualmente, a empresa conta com 180 funcionários adicionados aos quadros para atender o contrato.