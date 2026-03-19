1,8 MIL VAGAS

Nova categoria de policial chama atenção no concurso da PC do Amapá

19, março, 2026
Foto: Olho de Boto/SN
Secretário de Segurança, delegado Cézar Vieira, detalha atribuições da nova função que será anunciada em edital
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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O concurso da Polícia Civil do Amapá tem gerado grande expectativa entre profissionais que desejam ingressar na carreira pública. Serão 1,8 mil vagas (incluindo cadastro reserva) e o governo Clécio iniciou a contratação da banca organizadora do processo seletivo. Chamou atenção o anúncio de uma nova categoria dentro da estrutura da corporação: o oficial de polícia investigador. O titular da Sejusp, delegado Cézar Vieira, explicou as atribuições dessa nova função policial. 

Ficha técnica

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior

Seles Nafes
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