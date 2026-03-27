Novo Hospital da Criança entra na reta final para entrega em Macapá

Unidade já passa dos 90% de conclusão e deve ampliar atendimento pediátrico com novos leitos e estrutura moderna

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De Macapá (AP)

O novo Hospital da Criança e do Adolescente, em Macapá, entrou na fase final de preparação para entrega. A unidade, que passa por uma ampla reconstrução, já ultrapassa 90% de conclusão e deve ser inaugurada nos próximos dias, com novos espaços e ampliação da capacidade de atendimento.

Durante vistoria na quarta-feira (25), o governador Clécio Luís (União) percorreu os ambientes e acompanhou os últimos ajustes. Segundo ele, a proposta é entregar um hospital mais moderno, com melhores condições tanto para pacientes quanto para os profissionais de saúde.

A nova estrutura inclui clínica cirúrgica com 18 leitos infantis, clínica médica com 58 leitos, além de uma nova UTI com 15 leitos. Também fazem parte do complexo um laboratório pediátrico, ambulatório e uma nova recepção, ampliando o atendimento especializado para crianças e adolescentes no estado.

A obra, que foi retomada após anos parada, vem sendo entregue em etapas desde 2023. Com a conclusão total, a expectativa é fortalecer a rede pública de saúde infantil, desafogar atendimentos e garantir mais qualidade e humanização no cuidado com pacientes de média e alta complexidade.