O que a policia já sabe sobre a mulher que se atirou de carro

Câmeras de segurança registraram a queda da passageira na via do bairro Pacoval

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma discussão entre um casal por pouco não terminou em tragédia na noite de sábado (29), no bairro Pacoval, em Macapá.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que a porta de um carro em movimento se abre e uma mulher é lançada para fora, caindo e rolando pelo asfalto até parar na calçada.

O motorista foi identificado e levado pela Guarda Civil à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher.

Inicialmente, o caso foi apresentado como uma possível tentativa de feminicídio, mas a investigação tomou outro rumo após os primeiros depoimentos.

Segundo o delegado Manoel Pacheco, tanto o condutor quanto a própria vítima relataram que houve uma discussão dentro do veículo e que a mulher teria se jogado por conta própria. A versão também foi confirmada por duas testemunhas que estavam no carro, o irmão e a cunhada da vítima.

Ainda de acordo com o delegado, a mulher teria afirmado, durante a discussão, que iria se jogar, e o motorista teria dito para que ela o fizesse. Diante disso, ele foi autuado por instigação ao suicídio.

As imagens não mostram claramente o momento do socorro, mas, conforme apurado pela polícia, o motorista parou o veículo alguns metros à frente e prestou assistência à namorada. Ela foi levada ao Hospital de Emergência e deverá passar por cirurgia no calcanhar.

Durante a ocorrência, os policiais também encontraram munições dentro do carro. Por isso, além da instigação ao suicídio, o motorista foi autuado por porte ilegal de munições. Ele foi encaminhado para audiência de custódia e segue à disposição da Justiça.