Obra no Ramal do Cedro avança e movimenta agenda de investimentos em Tartarugalzinho

Trecho de 18 quilômetros recebeu pavimentação e melhorias na drenagem

De Macapá (AP)

O governador Clécio Luís (União) vistoriou neste sábado (28) as obras de infraestrutura no Ramal do Cedro, em Tartarugalzinho, município distante 228 km de Macapá. A visita marcou o início de uma agenda de anúncios e entregas previstas para o município.

O trecho, com cerca de 18 quilômetros de extensão, recebeu pavimentação com tratamento superficial duplo (TSD), além de serviços de drenagem e sinalização. A intervenção busca melhorar o tráfego e garantir mais segurança para moradores e produtores rurais.

A programação contou com a presença do presidente do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União), do prefeito Bruno Mineiro (União) além de parlamentares e autoridades locais. A obra é apontada como estratégica para o escoamento da produção agrícola da região.

A iniciativa envolve parceria entre o Governo do Amapá, a Codevasf e a prefeitura municipal. Estão previstas a implantação de pontes modulares de concreto com capacidade para veículos de maior porte.



Durante a agenda, também foram anunciados convênios para serviços urbanos, como limpeza pública e coleta de lixo, além da vistoria de obras de drenagem, calçamento e sinalização em áreas da cidade.

O governador ainda confirmou reforço no efetivo da Polícia Militar do Amapá e a entrega de novas viaturas, dentro do programa Amapá Mais Seguro, além de visitas a equipamentos públicos já concluídos no município.