Ônibus desgovernado deixa mulher morta no Centro de Macapá

Colisão envolvendo coletivo, carros e motocicleta ocorreu no cruzamento da Rua Tiradentes com a Avenida Padre Júlio

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

No fim da tarde desta quarta-feira (4), uma colisão grave envolvendo um ônibus desgovernado e diversos veículos resultou na morte de uma mulher e deixou um homem ferido no cruzamento da Rua Tiradentes com a Avenida Padre Júlio, no Centro da capital.

Segundo informações preliminares apuradas pelo Portal SN, um ônibus da empresa Siãothur, que faz a linha Macapá/Santana, teria perdido o controle enquanto trafegava pela Rua Tiradentes. Desgovernado, o veículo atingiu dois carros de passeio antes de colidir violentamente contra uma motocicleta modelo JET (placa TGP9A61).

Com o impacto, o casal que estava na moto foi arremessado para baixo do coletivo, dando início a uma operação de resgate de alta complexidade.

Resgate

Uma grande ação do Corpo de Bombeiros foi mobilizada para retirar as vítimas que ficaram presas sob o chassi do ônibus. O homem foi resgatado com vida e encaminhado imediatamente ao Hospital de Emergência (HE) por uma equipe do Samu. Até o momento, não há atualizações sobre seu estado de saúde.

A mulher, apesar dos esforços intensos das equipes de salvamento, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local, logo após ser retirada debaixo do veículo.

A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia técnica, o que causou grande congestionamento nas vias adjacentes. As causas que levaram o ônibus a ficar desgovernado ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

A empresa Siãothur ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.