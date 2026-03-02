Operação mira uso de fuzis e apreende arma, drogas e adolescente na zona sul

No Muca, outro suspeito foi preso em flagrante após ser abordado dentro de um veículo com porções de cocaína e maconha

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma operação de enfrentamento ao crime organizado resultou na apreensão de arma de fogo, munições e drogas na noite deste domingo (1º), na zona sul de Macapá. A ação foi coordenada pelo subcomandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), major Hércules Lucena.

De acordo com o oficial, a ofensiva foi iniciada na última sexta-feira por determinação da Diretoria de Operações da Polícia Militar e reúne equipes da Força Tática, companhias do Bope, COI, Rotam, Giro, Canil, Choque e Patamo. A atuação ocorre de forma integrada e com base em informações de inteligência e denúncias anônimas.

Segundo o major, a operação foi intensificada diante do aumento de crimes violentos atribuídos a organizações criminosas em Macapá e Santana, incluindo homicídios cometidos com armamento de grosso calibre, como fuzis. Durante perícias recentes, foram recolhidas cápsulas de munições calibre 7.62 e 9 milímetros.

Ainda no domingo, 12 equipes reforçaram o policiamento ostensivo em áreas consideradas estratégicas. No bairro Muca, uma equipe do Patamo prendeu em flagrante um homem que estava em um veículo com porções de cocaína e maconha. Ele foi autuado por tráfico de drogas.

Já no bairro Araxá, equipes do Choque, com apoio da Rotam, Canil e COI abordaram um suspeito que, segundo a polícia, poderia estar se preparando para um possível ataque. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros, além de grande quantidade de munições. O suspeito também indicou onde estavam escondidas porções de cocaína. Uma balaclava foi encontrada durante as diligências.

De acordo com o major Hércules Lucena, há indícios de que o material apreendido poderia ser utilizado em mais um crime violento na capital. O suspeito detido no Araxá é menor de idade e, conforme a polícia, teria envolvimento com crimes graves.

A Polícia Militar informou que a operação terá continuidade nos próximos dias, com o objetivo de intensificar o combate ao crime organizado e prevenir novos homicídios na região.