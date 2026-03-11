Operação prende 3 condenados por homicídio, roubo e tráfico em Macapá

Ação da Polícia Civil cumpriu mandados de prisão definitiva em três bairros da capital

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá deflagrou a Operação Cávea, que terminou com a prisão de três homens condenados por crimes graves em Macapá. A ação foi realizada por equipes do Núcleo de Capturas da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP).

Logo nas primeiras horas do dia, os policiais localizaram e prenderam, no bairro Parque Aeroportuário, um homem de 37 anos, conhecido como “Pipoca”. Ele possui condenação pelo crime de homicídio qualificado e também tinha contra si um mandado de prisão preventiva por embriaguez ao volante.

A segunda prisão ocorreu no bairro Morada das Palmeiras, onde um homem de 28 anos foi capturado após ser condenado pelo crime de roubo.

Já o terceiro alvo foi localizado no bairro Buritizal. O homem, de 36 anos, possui condenação pelos crimes de tráfico de drogas, resistência e desobediência.

De acordo com o delegado Bruno Braz, titular da unidade, os mandados cumpridos são de prisão definitiva, expedidos quando se esgotam todos os recursos na Justiça e o condenado passa a cumprir a pena no sistema prisional.

“Esse momento processual é muito importante para a sociedade e principalmente para as vítimas, porque representa a materialização da Justiça. O indivíduo falha como cidadão e o Estado, ao puni-lo, mostra que aquela conduta não pode ser tolerada”, destacou o delegado.

Após as prisões, os três homens foram apresentados no Ciosp do Pacoval e encaminhados para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.