Ossada humana sem cabeça e braços é encontrada no Canal do Jandiá

Bombeiros precisaram usar pá para a retirada, já que o corpo se desfazia a cada tentativa de remoção manual

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Parte de um corpo humano em avançado estado de decomposição foi encontrada no fim da tarde deste domingo (1º) no Canal do Jandiá, no bairro Pacoval, em Macapá. O cadáver, sem cabeça e braços, estava às margens de uma curva próxima à ponte Sérgio Arruda, em circunstâncias que levantam suspeitas.

Devido às condições do corpo, a identificação da vítima só será possível por meio de exame de DNA.

A cena exigiu cautela das equipes do Corpo de Bombeiros. Para retirar o corpo da margem do canal, os militares precisaram utilizar uma pá, já que a cada tentativa de remoção manual, o tecido se desfazia.

Equipes das polícias Civil e Militar estiveram no local para os procedimentos iniciais. Até o momento, nenhuma informação concreta que possa auxiliar na elucidação do caso foi divulgada.

A investigação ficará sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que deve cruzar dados de pessoas desaparecidas nos últimos dias na tentativa de identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do crime.