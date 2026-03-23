‘Parece que a guerra é aqui’, diz motorista sobre buraqueira na zona sul de Macapá

Macapá (AP)

Moradores de uma rua no bairro Zerão, na zona sul de Macapá, cobram desde o ano passado a recuperação do asfalto por parte da Prefeitura. Nos últimos dias, algumas famílias passaram a classificar a situação como “herança maldita”, em referência ao legado do ex-prefeito de Macapá, Antônio Furlan (PSD), que renunciou após ser afastado a pedido da Polícia Federal.

O cenário de crateras foi registrado na rua Vicente Raimundo Alves, nas proximidades da Olaria e do Colégio Militar. A via apresenta buracos profundos e trechos praticamente intransitáveis, dificultando a mobilidade dos moradores.

A situação se agrava por se tratar de um dos poucos acessos que ligam o fim do bairro Zerão ao restante da capital, o que tem causado transtornos diários para quem precisa sair ou chegar à região.

“Olha essa herança maldita que ficou pra gente aqui. Verba tinha pra muita festa na cidade, mas para fazer o trabalho que tinha que ser feito. Macapá foi entregue às baratas. Parece que a guerra é aqui, que caiu um míssil aqui”, comentou um motorista ao jornalista Olívio Fernandes.