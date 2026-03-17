Pastor e chefe de gabinete ameaça invasores com terçado em Oiapoque

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Um bate-boca em uma área de invasão no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá, quase terminou em tragédia na tarde desta terça-feira (17). Um homem identificado como pastor e chefe de gabinete do prefeito em exercício, Guido Mecânico, avançou em direção a invasores empunhando um terçado.

A ocorrência está em andamento numa área conhecida como Nova Conquista. O Portal SelesNafes.Com apurou que o homem se chama Márcio Santos. Ainda não foi possível esclarecer por que ele estava no local discutindo com os invasores.

A confusão foi filmada até o momento em que Márcio corre atrás de um homem, mas interrompe a perseguição e bate com o terçado em uma árvore, em um gesto de intimidação.

A discussão não terminou ali. Outros homens continuaram a discutir com o chefe de gabinete, e o clima permaneceu tenso no local.

Equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar (12º BPM) foram enviadas até a área do conflito, onde barracos de madeira estão sendo erguidos pelos ocupantes a 25 dias da eleição marcada para 12 de abril.