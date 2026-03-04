Pedro Dalua define nova secretária de Saúde de Macapá

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A ex-secretária de Saúde do Estado e advogada Renilda Costa vai assumir a Secretaria Municipal de Saúde de Macapá no lugar de Érica Aymoré, afastada do cargo hoje na 2ª fase da Operação Paroxismo. Ela aceitou o convite feito pelo presidente da Câmara e prefeito interino, Pedro Dalua (União).

Renilda tem um longo currículo de atuação no serviço público, normalmente nas áreas jurídica e da saúde. Foi procuradora da Assembleia de Deus, secretária de Governo e secretária de Saúde no governo Waldez Góes (PDT), entre os anos de 2015 e 2019.

Foi presidente da antiga Fcria no governo Clécio e estava atuando na Procuradoria-Geral do Estado (PGE). O decreto de nomeação deve ser publicado ainda hoje no Diário Oficial da Prefeitura.

Pedro Dalua assumiu a Prefeitura de Macapá inicialmente por 60 dias, por determinação do STF, que autorizou buscas e o afastamento do prefeito de Macapá, Antônio Furlan (PSD). Dalua ainda não escolheu o secretário de Finanças, cargo que estava sendo acumulado pelo vice-prefeito Mário Neto, também afastado por decisão do ministro Flávio Dino.