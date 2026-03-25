‘Pepita de ouro gigante’ viraliza, mas expõe drama de garimpeiro em Oiapoque

Vídeo chamou atenção nas redes, mas história por trás revela dificuldades e retorno sem dinheiro da Guiana Francesa

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Um vídeo que circulou nesta quarta-feira (25) viralizou entre os moradores de Oiapoque, município a 590 quilômetros de Macapá. Nas imagens, um garimpeiro exibe o que seria uma enorme pepita de ouro, chamando atenção de curiosos em um posto de combustíveis na orla da cidade. A cena rapidamente se espalhou nas redes sociais locais.

No vídeo, o homem coloca sobre uma mesa uma grande pedra dourada, dentro de um saco plástico, enquanto é cercado por moradores. Quem grava é um frentista empolgado que brinca com a situação, incentivando a reação dos presentes que registram a cena com celulares. Em meio às risadas, um dos espectadores chega a dizer que o “ouro” poderia bancar campanhas políticas neste ano.

Com vários anéis dourados nos dedos e um sorriso constante, o garimpeiro lembra uma figura emblemática e extravagante do sul do Amapá, o famoso Barbudo Sarraf, de Laranjal do Jari, falecido em 2021 vítima da covid-19. Ele pouco fala, apenas observa o entusiasmo e as brincadeiras ao redor.

Mas, por trás da encenação, há uma realidade bem diferente. Moradores ouvidos pelo Portal SelesNafes.Com ajudaram a identificar o homem e revelaram que ele vive um momento difícil. Após passar anos em garimpos na Guiana Francesa, ele retornou a Oiapoque sem dinheiro. A suposta pepita, na verdade, era apenas uma pedra comum pintada com tinta dourada.

A história repercutiu rapidamente na cidade, conhecida pela tradição garimpeira e por relatos de descobertas que alimentam o imaginário coletivo. No entanto, também expõe o outro lado dessa realidade.

“Nem sempre a febre do ouro dá certo. Muitos voltam sem nada. Alguns voltam na onda e incorporam um personagem. Ele está vivendo do favor de alguns amigos na cidade”, relatou um morador antigo de Oiapoque.

O episódio que mistura humor e drama, reproduz o destino de muitos aventureiros que só retornam com histórias para contas.