PF cumpre mandado no Amapá em operação nacional contra abuso infantil na internet

Ação integra ofensiva em 17 estados e no DF para identificar envolvidos na produção e compartilhamento de material ilegal

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De Macapá (AP)

A Polícia Federal cumpriu mandado no Amapá nesta terça-feira (17) durante uma operação nacional de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes na internet. A ação no estado integra uma ofensiva mais ampla da corporação voltada à identificação de suspeitos que atuam no armazenamento e compartilhamento de conteúdos ilegais em ambientes virtuais.

No Amapá, a diligência faz parte da estratégia de coleta de provas digitais e responsabilização criminal dos investigados, seguindo a linha de operações recentes conduzidas pela PF no estado, que têm como foco crimes de violência sexual infantojuvenil praticados online.

Em âmbito nacional, a operação mobiliza o cumprimento de 34 mandados de busca e apreensão em 17 estados e no Distrito Federal. Até o momento, uma pessoa foi presa em flagrante. As investigações miram criminosos que utilizam a internet para produzir, armazenar, compartilhar ou comercializar material de abuso sexual envolvendo menores.