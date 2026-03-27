Placa de moto usada em assalto revela identidade de bandido

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento de tensão vivido por uma idosa durante um assalto em plena luz do dia, em um dos bairros mais valorizados de Belém. As imagens registram a vítima sendo abordada por um criminoso armado na avenida Dom Romualdo de Seixas, no Umarizal.

A cena foi gravada por pessoas que passavam pelo local no momento da ação. No vídeo, a idosa aparece caminhando pela avenida quando é surpreendida por dois homens em uma motocicleta. Um deles desce do veículo, se aproxima e anuncia o assalto sob ameaça de arma de fogo.

Mesmo assustada, a mulher ainda tenta reagir e impedir que os pertences sejam levados. Ela resiste como pode, em uma tentativa desesperada de não ser roubada, mas acaba sendo dominada pelo criminoso. Enquanto isso, o comparsa permanece na motocicleta, aguardando para dar fuga à dupla logo após a ação.

Vídeo ajudou nas investigações

Segundo a Polícia Civil, o caso chegou ao conhecimento dos investigadores justamente por causa da circulação do vídeo. A partir das imagens, os policiais conseguiram identificar a placa da motocicleta usada na fuga dos assaltantes.

Com o avanço das diligências, os agentes descobriram que o veículo estava em nome de João Henrique Alves Rodrigues, conhecido como “Camarão”. De acordo com a polícia, ele seria o homem responsável por pilotar a moto durante o assalto.

Ainda segundo os investigadores, João Henrique já possuía antecedentes por crimes patrimoniais praticados em Belém, o que reforçou a suspeita de participação direta na ação criminosa.

Suspeito localizado e preso

Depois da identificação, equipes da Polícia Civil foram até o endereço do suspeito, realizaram a abordagem e efetuaram a prisão nesta quinta-feira (26). Durante a operação, a motocicleta usada no assalto foi encontrada em uma oficina. O veículo foi apreendido e levado para os procedimentos legais e periciais.

João Henrique foi conduzido para a unidade policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. As investigações continuam para localizar o segundo homem que aparece nas imagens abordando a vítima diretamente.