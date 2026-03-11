Policial da reserva é preso em operação que desmantela esquema ilegal de munições para facção

Investigação da Polícia Civil resultou na prisão de três suspeitos suspeitos de abastecer integrantes de organização criminosa em meio à disputa armada no estado

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma investigação da Polícia Civil do Amapá revelou um esquema clandestino de fornecimento de munições que estaria abastecendo integrantes de facção criminosa em meio à guerra entre grupos rivais no estado. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC), que prenderam em flagrante três suspeitos envolvidos no comércio ilegal, nesta terça-feira(10).

Entre os detidos estão um policial militar da reserva, uma funcionária de uma loja de artigos militares e um homem apontado como integrante de facção criminosa.

Segundo as investigações, o faccionado era responsável por oferecer as munições dentro de grupos internos da própria organização criminosa, colocando o material à venda para outros membros. Já o policial militar da reserva atuava como intermediador, articulando as negociações e facilitando a compra e o repasse das munições.

De acordo com a polícia, as munições seriam destinadas a ataques contra integrantes de facções rivais, em meio à disputa violenta entre os grupos Família Terror Amapá (FTA) e Comando Vermelho (CV), conflito que tem contribuído para o aumento da violência e da sensação de insegurança no estado.

Os três suspeitos foram autuados em flagrante e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema e impedir que o armamento ilegal continue alimentando a guerra entre facções no Amapá.