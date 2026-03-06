Ponte construída com emenda de deputada é entregue no Buritizal

Estrutura de cerca de 200 metros substitui antiga passarela de madeira utilizada por moradores da Rua 30 de Julho

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

Uma passarela de concreto construída com recursos de emenda parlamentar da deputada estadual Liliane Abreu foi entregue pelo Governo do Amapá no bairro do Buritizal, na zona sul de Macapá. A estrutura, localizada na Rua 30 de Julho, substitui a antiga travessia de madeira utilizada por moradores da área.

A obra recebeu investimento de R$ 400 mil destinados por meio de emenda da parlamentar e foi executada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), dentro do projeto Ponte Firme. A nova passarela tem cerca de 200 metros de extensão, dois metros de largura e foi construída com vigas duplas e pilares de concreto armado.

A substituição da estrutura busca garantir acesso mais seguro aos moradores e melhorar a circulação na região. Diferente da antiga passagem de madeira, o novo material reduz a necessidade de manutenção frequente e amplia a durabilidade da obra.