AMEAÇAS EM ÁREA DE INVASÃO

Prefeitura diz que exonerou chefe de gabinete um dia antes de confusão com terçado

18, março, 2026
Gestão afirma que exoneração ocorreu em 16 de março, mas fontes apontam que ato foi publicado após o episódio ocorrido na comunidade Nova Conquista
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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A Prefeitura de Oiapoque informou que o chefe de gabinete do prefeito em exercício Guido Mecânico (PP), Márcio Cardoso dos Santos, já havia sido exonerado antes da confusão registrada na última terça-feira (17), em uma área de invasão na área conhecida como Nova Conquista, onde ele apareceu ameaçando ocupantes com um terçado. No episódio, ninguém ficou ferido.

De acordo com a versão oficial divulgada pelo município, a exoneração teria sido publicada no Diário Oficial no dia 16 de março, ou seja, um dia antes do crime. No entanto, fontes ouvidas pela reportagem afirmam que o ato administrativo teria sido formalizado logo após a repercussão da confusão, com data retroativa ao dia anterior.

A prefeitura divulgou nota pública na qual manifestou repúdio a qualquer tipo de comportamento incompatível com a função pública.

“A Prefeitura Municipal de Oiapoque vem a público manifestar seu mais veemente repúdio a quaisquer atos de desrespeito, agressividade ou condutas incompatíveis com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente a legalidade, a moralidade, a transparência e o respeito ao cidadão”, informou a gestão municipal.

No comunicado, a administração também afirmou que Márcio Cardoso dos Santos não possui vínculo com o município desde 16 de março de 2026, reforçando que toda situação envolvendo possível irregularidade será apurada com base na legislação vigente, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

“A gestão municipal reafirma seu compromisso com a ética, a responsabilidade e o interesse público, não compactuando com práticas que violem direitos, comprometam a ordem pública ou desrespeitem a dignidade das pessoas”, acrescenta a nota.

Seles Nafes
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