Prefeitura regulariza 5 meses de salários atrasados dos ‘verdinhos’

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O prefeito em exercício de Macapá, Pedro Dalua (União), se encontrou nesta quarta-feira (25) com os chamados “verdinhos”, trabalhadores terceirizados que atuam na limpeza urbana da capital. Antes do encontro, o gestor tinha efetivado o pagamento dos salários em atraso desde agosto do ano passado, além do 13º salário.

Os garis são funcionários da empresa L C Corrêa, contratada ainda na gestão do ex-prefeito Antônio Furlan (PSD), que foi afastado a pedido da Polícia Federal e posteriormente renunciou ao cargo em meio às investigações por desvios na obra do Hospital Municipal de Macapá.

De acordo com a prefeitura, foram repassados mais de R$ 600 mil à empresa, valor que contempla os salários de dezembro, o 13º e também o pagamento referente a janeiro de 2026, além dos tíquetes alimentação.

Dalua esteve na sede da Secretaria Municipal de Obras (Semob), onde conversou com os trabalhadores e recebeu agradecimentos pela regularização dos vencimentos, que estavam em atraso há meses.

A prefeitura ficou de anunciar a data do pagamento dos salários de fevereiro.