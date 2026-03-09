Preso por agredir a companheira já tinha mandado de prisão pelo mesmo crime

Suspeito foi detido em flagrante após a própria vítima pedir ajuda à polícia

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

Um homem de 59 anos foi preso após agredir a própria companheira, de 53 anos, e a Polícia Civil descobrir que já existia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo mesmo crime e contra a mesma vítima. O caso ocorreu no município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

A prisão aconteceu na última quinta-feira (6), após a vítima ligar para a polícia relatando que estava sendo agredida dentro de casa. Policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), com apoio da Operação Protetor, foram até o endereço informado e confirmaram a denúncia.

No local, os agentes conduziram o casal até a delegacia para os procedimentos legais. Durante o registro da ocorrência, foi constatado que o suspeito já possuía um mandado de prisão em aberto relacionado a outro episódio de violência doméstica praticado contra a mesma mulher.

Diante da situação, o homem foi preso e colocado à disposição da Justiça. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida.