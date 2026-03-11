Procurado por tráfico vai até base da PM para pedir informações e acaba preso

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Um homem de 30 anos acabou preso no fim da tarde desta terça-feira (10) após tomar uma atitude no mínimo inesperada: ele foi até uma base da Polícia Militar, no conjunto Macapaba, zona norte de Macapá, para pedir informações sobre policiais que estariam à sua procura.
De acordo com a Polícia Militar do Amapá, por volta das 17h o homem chegou à Companhia Independente de Motopatrulhamento ( Patamo ) dizendo que queria saber qual equipe policial havia feito diligências em busca dele na noite anterior, não sabendo informar se eram policiais civis ou militares.
Durante o atendimento, os policiais solicitaram um documento de identificação para realizar a consulta nominal no Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes). Foi nesse momento que veio a surpresa: contra o indivíduo havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, com validade até o ano de 2030.
Sem saída, o foragido recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.
A situação inusitada chamou a atenção dos policiais, já que o próprio procurado acabou facilitando sua prisão, sem saber que era considerado foragido da Justiça.