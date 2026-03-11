Procurado por tráfico vai até base da PM para pedir informações e acaba preso

Consulta no sistema do Ciodes revelou um mandado judicial em aberto por tráfico de entorpecentes, válido até 2030

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem de 30 anos acabou preso no fim da tarde desta terça-feira (10) após tomar uma atitude no mínimo inesperada: ele foi até uma base da Polícia Militar, no conjunto Macapaba, zona norte de Macapá, para pedir informações sobre policiais que estariam à sua procura.

De acordo com a Polícia Militar do Amapá, por volta das 17h o homem chegou à Companhia Independente de Motopatrulhamento ( Patamo ) dizendo que queria saber qual equipe policial havia feito diligências em busca dele na noite anterior, não sabendo informar se eram policiais civis ou militares.

Durante o atendimento, os policiais solicitaram um documento de identificação para realizar a consulta nominal no Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes). Foi nesse momento que veio a surpresa: contra o indivíduo havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, com validade até o ano de 2030.

Sem saída, o foragido recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

A situação inusitada chamou a atenção dos policiais, já que o próprio procurado acabou facilitando sua prisão, sem saber que era considerado foragido da Justiça.