Professores de Macapá encerram paralisação após Dalua anunciar reajuste de 15%

Macapá (AP) – Os professores da rede municipal de Macapá foram informados nesta segunda-feira (23) de que receberão reajuste de 15% sobre os salários. A categoria, que realizava manifestação em frente ao prédio da Prefeitura, foi surpreendida com o anúncio feito pelo próprio prefeito em exercício, Pedro Dalua (União).

Dalua desceu do gabinete e foi até o ato, em frente ao Palácio Laurindo Banha, sede da Prefeitura de Macapá. O gesto foi recebido com aplausos pelo ineditismo da cena, já que foi a primeira vez que um prefeito saiu do gabinete para acompanhar uma manifestação de categoria e, ainda, fazer um anúncio.

“Com todo o respeito às demais categorias, mas sem os professores não existiriam as outras profissões. A educação é a base de tudo. Estamos garantindo 15% de aumento para todos que compõem a educação. É uma gestão temporária, mas com responsabilidade e compromisso com os profissionais da educação”, afirmou.

Os profissionais encerraram a paralisação. O prefeito enviou projeto de lei com o reajuste para a Câmara Municipal, que deve votar a matéria na próxima quinta-feira (26).

“A mobilização foi fundamental para que esse avanço acontecesse. O reajuste sem escalonamento é uma vitória da categoria, e agora seguimos acompanhando a tramitação do projeto na Câmara”, acrescentou um sindicalista.

“Essa é uma decisão histórica. Os professores retornam para as salas de aula satisfeitos, e a Prefeitura garante o retorno das aulas de forma integral, com 100% das atividades restabelecidas”, comentou a secretária de Educação, Karina Alfaia.