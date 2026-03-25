Quais artistas você quer assistir na 4ª edição do Festival Equinócio?

Macapá (AP) – Após o sucesso da 3ª edição do Festival Equinócio, os organizadores do evento lançaram uma consulta popular nas redes sociais para ajudar a definir as atrações da próxima edição do evento. A iniciativa convida o público a sugerir (nos comentários desta postagem) quais artistas e apresentações gostariam de ver no palco ainda em 2026. Este ano, o evento trouxe a Macapá nomes como o Rappa e Joelma.

Realizado no “meio do mundo”, o festival deixou forte repercussão entre os participantes e gerou impacto significativo na economia local. Ao longo de três dias, o evento celebrou a diversidade da música, da cultura regional e da gastronomia, além de promover momentos de integração entre moradores e turistas.

Segundo estimativas, o festival movimentou cerca de R$ 5 milhões, impulsionando o comércio, o turismo e a geração de empregos temporários na capital amapaense. Animado com os resultados, Randolfe já articula a próxima edição, prometendo ampliar o alcance do evento e fortalecer ainda mais a cena cultural local. A consulta pública é o primeiro passo para construir uma programação alinhada com o interesse do público, que poderá participar ativamente da escolha das atrações.

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