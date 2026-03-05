Quatro envolvidos em mais de 20 homicídios morrem em confronto com o GTA

Suspeitos apontados como integrantes do Comando Vermelho foram localizados em vila de quitinetes no bairro Pacoval

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma intervenção policial do Grupo Tático Aéreo (GTA) resultou na morte de quatro suspeitos — três homens e uma mulher — na tarde desta quinta-feira (5), no bairro Pacoval, em Macapá. O confronto ocorreu em uma vila de quitinetes localizada na Avenida Amazonas, após um intenso trabalho de inteligência que localizou o paradeiro dos criminosos, apontados como membros de alta periculosidade da facção Comando Vermelho.

De acordo com as autoridades, o grupo era apontado como o principal responsável por uma recente onda de violência no município de Santana. Entre os crimes mais bárbaros atribuídos ao bando está o assassinato de uma mulher, que teve o corpo enterrado em uma área de mata na Ilha de Santana. Na última quarta-feira, equipes do GTA já haviam realizado uma varredura na região, conseguindo localizar o ponto exato da cova e acionando a Politec para a remoção do cadáver.

O capitão Bryan Fonseca, do GTA, classificou a ação desta quinta-feira como uma “resposta cirúrgica” da Segurança Pública. Segundo o oficial, a operação foi fruto de um esforço conjunto entre o GTA, a Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop/Sejusp) e a 1ª Delegacia de Polícia de Santana. Contra os três homens mortos já pesavam mandados de prisão em aberto por roubo e diversos homicídios no estado.

As investigações apontam que o bando possui envolvimento em mais de 20 assassinatos no Amapá.

“Recebemos informações de que esses indivíduos estavam homiziados nesta vila. São marginais que vinham aterrorizando moradores, com registros de câmeras de segurança flagrando crimes cometidos por eles nos bairros Elesbão e Hospitalidade”, afirmou o capitão Bryan.

A mulher do grupo, que também morreu no confronto, possuía mandado de prisão e exercia papel ativo na logística da organização, auxiliando no esconderijo dos comparsas e participando diretamente das ações criminosas, segundo informou a polícia.

No local do confronto, a polícia apreendeu um arsenal que reforça o perfil violento do grupo, incluindo armas de fogo, munições, balaclavas e porções de entorpecentes.

Com base nos registros da ocorrência, os mortos foram identificados como:

Paulo André Moraes Quaresma (vulgo NZ)

Daniela de Freitas Pereira

Wendel Jarlisson Marques da Silva (vulgo Bozo)

Kaue Maciel da Conceição (vulgo Nego Jão).

Todo o material apreendido foi apresentado na delegacia e os corpos foram removidos pela Polícia Científica para os procedimentos de praxe.