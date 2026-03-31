Quem é Pedro Garcia, guarda municipal apontado como líder de facção no Amapá

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Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

A Operação Abadom, deflagrada nesta terça-feira (31), identificou o guarda municipal de Marituba, no Pará, Pedro de Morais Santos Garcia, como um dos principais líderes de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região Norte do país. Ele segue foragido. Além dele, a polícia também procura a esposa, Ana Paula Pinheiro de Sousa, apontada como participante ativa do esquema criminoso, principalmente na movimentação financeira da facção.

A investigação revelou a existência de uma organização estruturada, com forte atuação no Amapá e ramificações em outros estados. O grupo é apontado como um dos principais responsáveis pelo abastecimento de drogas no estado vizinho, com envio de cocaína e crack a partir do Pará.

Ao longo de três anos, Pedro teria movimentado cerca de R$ 40 milhões, utilizando contas em nome de familiares e terceiros para ocultar a origem do dinheiro. Segundo as investigações, o esquema criminoso utilizava uma logística organizada para distribuição de drogas, principalmente por rotas fluviais entre os estados da região Norte.

Para ocultar os lucros do tráfico, a facção usava empresas de fachada e uma rede de “laranjas”. Os valores eram movimentados por meio de depósitos fracionados, estratégia usada para dificultar o rastreamento pelos órgãos de controle financeiro. Parte do dinheiro ilícito era convertida na compra de imóveis e veículos de luxo.

As apurações também indicam que o principal investigado utilizava o cargo público como forma de proteção e para facilitar as atividades criminosas, chegando a demonstrar desprezo pelas instituições ao se beneficiar da posição na segurança pública.

Em nota, a Prefeitura de Marituba afirmou que não compactua com condutas ilegais. O município informou que, caso seja confirmada a participação do servidor em atividades criminosas, todas as medidas administrativas cabíveis serão adotadas imediatamente.

A gestão municipal também destacou que está à disposição das autoridades e que colabora integralmente com as investigações. A operação mobilizou forças de segurança em oito estados: Amapá, Pará, Roraima, Ceará, Rio Grande do Norte, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Ao todo, foram cumpridos 54 mandados de prisão preventiva e 64 de busca e apreensão, além de ordens judiciais para bloqueio de contas, sequestro de bens e suspensão de atividades de empresas.

A operação contou com a atuação integrada das polícias Civil, Militar e Penal, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), com apoio de órgãos federais.