Randolfe defende manutenção da prisão de Daniel Vorcaro: ‘ninguém está acima da lei’

Senador se pronunciou ontem (12) à noite nas redes sociais; prisão domiciliar será julgada hoje

Compartilhamentos

Brasília (DF)

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), defendeu na noite desta quinta-feira (12) a manutenção da prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar hoje se ele permanecerá na cadeia, ou se será agraciado com a prisão domiciliar.

Para Randolfe, Vorcaro conduziu a maior fraude da história do sistema bancário, e não seria “razoável” o retorno dele ao sistema domiciliar.

“Rogo aos ministros da 2ª turma do STF com a consciência de suas responsabilidades que confirmem a decisão do ministro André Mendonça pela manutenção da prisão na Papuda (presídio federal em Brasília) desse sujeito”, disparou.

“No Estado de Direito ninguém está acima da lei, nem mesmo os banqueiros”, acrescentou.