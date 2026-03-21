Randolfe entrega Novo Centro de Imagem do HU com equipamentos de alta complexidade

Macapá (AP) – Com a presença de autoridades federais e estaduais, o Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-Unifap) passou a contar com um novo Centro de Imagem equipado com tecnologia de alta complexidade. A entrega ocorreu neste sábado (21), durante agenda que reuniu o senador Randolfe Rodrigues, o ministro da Educação, Camilo Santana, o governador Clécio Luís e o senador Davi Alcolumbre.

O espaço amplia a capacidade de diagnóstico da unidade hospitalar e foi viabilizado com recursos de emenda de bancada, articulados por Randolfe. Entre os equipamentos adquiridos estão aparelhos de ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio-X (fixo e telecomandado), ecocardiógrafo, mamógrafo e densitômetro ósseo, totalizando milhões em investimentos para a saúde pública no estado.

Além da aquisição dos equipamentos, também foram garantidos recursos para a manutenção do tomógrafo pelos próximos nove anos, assegurando a continuidade dos serviços. Outro investimento importante foi destinado à estruturação do setor de hemodinâmica, com a implantação de um angiógrafo, ampliando ainda mais a oferta de procedimentos especializados.

“Junto com o senador Davi e o governador Clécio Luís, há 10 anos investimos na construção do HU. Hoje, com o ministro Camilo Santana, entregamos, funcionando, o centro de imagem que vai possibilitar salvar inúmeras vidas. Trabalhamos para isso!”, destacou Randolfe durante a solenidade.

A programação no hospital integrou o “Dia E – Ebserh em Ação”, mutirão nacional do SUS voltado à saúde da mulher, que realizou cerca de mil atendimentos, incluindo consultas, exames e procedimentos como mamografias, colposcopias e inserção de DIU.

Na sequência, a comitiva esteve no Instituto Federal do Amapá (IFAP), Campus Macapá, onde foram entregues a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) e vales para aquisição de computadores destinados a professores da rede pública. Também foi assinada a ordem de serviço para compra de mobiliário de três restaurantes estudantis, fortalecendo a assistência aos alunos da instituição.