TRANSPOSIÇÃO

Relator da PEC 47, Acácio cria canal para tirar dúvidas

15, março, 2026
Relator da proposta que amplia a transposição para os quadros da União quer aproximar o debate da sociedade e facilitar acesso às informações
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Brasília (DF)

O deputado federal Acácio Favacho (MDB-AP), relator da Proposta de Emenda à Constituição 47, anunciou a criação de um canal direto de comunicação com a população para prestar esclarecimentos sobre a matéria. A iniciativa utiliza o WhatsApp como ferramenta de atendimento para quem deseja entender melhor os critérios e as possibilidades de enquadramento na chamada transposição para os quadros da União.

Por meio de um número exclusivo e também de um QR Code divulgado nas redes sociais do parlamentar, o gabinete passará a receber mensagens de cidadãos interessados em obter informações sobre a proposta. O objetivo é orientar trabalhadores e ex-servidores que podem ter direito ao enquadramento, desde que atendam às exigências previstas na PEC.

Aponte sua câmera

Segundo Favacho, o novo canal busca tornar o processo mais transparente e acessível, além de permitir que o mandato mantenha diálogo constante com a população. Para ele, a proposta tem grande impacto social, especialmente nos estados que foram antigos territórios federais.

A PEC 47 trata de um assunto que desperta muitas dúvidas. Quero que as pessoas tenham um caminho direto para perguntar, opinar e compreender melhor o que está sendo discutido em Brasília”, destacou o parlamentar.

Acácio Favacho: caminho direto para perguntar

Como entrar em contato

O atendimento está disponível e pode ser acessado de duas maneiras. A primeira é pelo WhatsApp, no número +55 96 98402-1789, onde os interessados podem enviar mensagens de texto ou áudio. A segunda opção é por meio de um QR Code divulgado nas redes sociais do deputado, que direciona automaticamente o usuário para a conversa no aplicativo.

A criação do canal faz parte de um conjunto de ações que o deputado vem promovendo no Amapá para divulgar informações sobre a PEC 47 e prestar contas das atividades do mandato. O objetivo é ampliar o diálogo com a sociedade sobre uma proposta considerada estratégica para servidores e ex-servidores dos antigos territórios federais.

Seles Nafes
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