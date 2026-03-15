Relator da PEC 47, Acácio cria canal para tirar dúvidas

Brasília (DF)

O deputado federal Acácio Favacho (MDB-AP), relator da Proposta de Emenda à Constituição nº 47, anunciou a criação de um canal direto de comunicação com a população para prestar esclarecimentos sobre a matéria. A iniciativa utiliza o WhatsApp como ferramenta de atendimento para quem deseja entender melhor os critérios e as possibilidades de enquadramento na chamada transposição para os quadros da União.

Por meio de um número exclusivo e também de um QR Code divulgado nas redes sociais do parlamentar, o gabinete passará a receber mensagens de cidadãos interessados em obter informações sobre a proposta. O objetivo é orientar trabalhadores e ex-servidores que podem ter direito ao enquadramento, desde que atendam às exigências previstas na PEC.

Segundo Favacho, o novo canal busca tornar o processo mais transparente e acessível, além de permitir que o mandato mantenha diálogo constante com a população. Para ele, a proposta tem grande impacto social, especialmente nos estados que foram antigos territórios federais.

“A PEC 47 trata de um assunto que desperta muitas dúvidas. Quero que as pessoas tenham um caminho direto para perguntar, opinar e compreender melhor o que está sendo discutido em Brasília”, destacou o parlamentar.

Como entrar em contato

O atendimento já está disponível e pode ser acessado de duas maneiras. A primeira é pelo WhatsApp, no número +55 96 98402-1789, onde os interessados podem enviar mensagens de texto ou áudio. A segunda opção é por meio de um QR Code divulgado nas redes sociais do deputado, que direciona automaticamente o usuário para a conversa no aplicativo.

A criação do canal faz parte de um conjunto de ações que o deputado vem promovendo no Amapá para divulgar informações sobre a PEC 47 e prestar contas das atividades do mandato. O objetivo é ampliar o diálogo com a sociedade sobre uma proposta considerada estratégica para servidores e ex-servidores dos antigos territórios federais.