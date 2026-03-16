Relator nega último recurso à deputada acusada de compra de votos

Ministro do TSE, André Mendonça, confirmou condenação por compra de votos nas eleições de 2022 e determinou perda do mandato de Edna Auzier

Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), manteve a cassação do mandato da deputada estadual Edna Auzier (PSD) após julgamento de recursos relacionados às eleições de 2022. A Justiça Eleitoral já tinha rejeitado todos os recursos dela no Amapá.

O caso teve origem em uma investigação conduzida pelo Ministério Público Eleitoral após denúncia recebida durante o período eleitoral. A suspeita era de que um esquema estaria distribuindo dinheiro, cestas básicas e oferecendo transporte a eleitores em troca de votos.

De acordo com o processo, uma abordagem policial realizada no bairro doa Congós, em Macapá, resultou na apreensão de aproximadamente R$ 11 mil em dinheiro, além de listas com nomes de eleitores que receberiam favores e material de campanha da então candidata. O veículo abordado era ocupado por cabos eleitorais.

Ao analisar os recursos, o ministro André Mendonça concluiu que as provas reunidas no processo demonstram a prática de irregularidades capazes de comprometer a lisura do pleito. Com isso, manteve a decisão que determina a cassação do diploma da parlamentar.

Em 2023, o Tribunal Eleitoral do Amapá já tinha confirmado decisão do 1º grau que a cassou por compra de votos e decretou a inelegibilidade dela por 8 anos.

O suplente da eleição de 2022 é o empresário Mounir Dagher. Por enquanto, o placar está em três votos a zero. Outros três ministros ainda precisam se pronunciar.