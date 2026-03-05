Retenção de honorários provoca reação de médicos no São Camilo

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Médicos que atuam no São Camilo, considerado o principal hospital privado do Amapá, foram surpreendidos com uma proposta da nova direção administrativa da unidade. A ideia seria reter 20% de todos os honorários pagos aos profissionais a partir de agora. A medida desagradou os médicos, que ameaçam deixar o hospital.

De acordo com apuração do Portal SelesNafes.Com, os primeiros a ouvir a proposta de pagar uma espécie de ‘comissão’ ao hospital foram os anestesiologistas. Diante da rejeição unânime, a direção da unidade teria iniciado diálogo com médicos que atuam em outros hospitais e que aceitariam pagar pelo chamado ‘agenciamento’.

Para médicos ouvidos pelo portal sob condição de anonimato, a nova administração do hospital estaria cometendo uma ilegalidade ao tentar impor a regra, que, segundo eles, não é adotada em outros hospitais do país.

Os profissionais afirmam que pretendem levar o caso para debate em entidades de classe, como o Conselho Regional de Medicina (CRM). Em último caso, não descartam uma debandada do hospital, que possui atualmente cerca de 350 médicos.

O Portal SN tenta contato com a direção do São Camilo para manifestação sobre o assunto.