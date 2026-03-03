Sem espaço, Furlan deixa MDB

O prefeito de Macapá deve se filiar ao PSD, do senador Lucas Barreto

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O prefeito de Macapá, Antônio Furlan, não é mais do MDB, partido comandado no Amapá pelo deputado federal Acácio Favacho. Ontem (2) ele formalizou sua desfiliação da legenda e hoje anunciou que está no PSD, do senador Lucas Barreto.

A decisão de deixar a sigla foi tomada após reunião em Brasília ontem, onde teria ouvido do presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, que não terá espaço no MDB para se candidatar ao governo do Estado. A legenda também não anunciou oficialmente se apoiará Clécio Luís (União), mas em Brasília isso é quase uma certeza.

No ofício assinado por Furlan ontem onde comunica ao partido sua saída, ele chama o MDB de “honrada agremiação” e que deixa “com coração cheio de gratidão e respeito” em “caráter irrevogável”.

No PSD, Furlan foi recepcionado pelo presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, ao lado de Lucas Barreto.

Furlan começou a carreira política no PTB, à convite de Lucas Barreto quando este comandava o partido. Foi líder do governo Waldez (PDT) na Assembleia Legislativa e ingressou no Cidadania (antigo), partido pelo qual em 2020 conquistou a prefeitura de Macapá.

Em 2023, foi para o Podemos e em março de 2024 se mudou para o MDB.