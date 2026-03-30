Semana Amapaense de Teatro leva arte às ruas e transforma cidades em palco coletivo

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A 6ª edição da Semana Amapaense de Teatro teve início no último domingo (29), no Teatro Municipal Silvio Romero, em Santana, a 17 km de Macapá, com uma proposta que vai além do palco tradicional. A abertura contou com os espetáculos “H-Urbanizados” e “Chica Fulô de Mandacaru”, dando início a uma programação gratuita que se estende até o dia 5 de abril.

Ao longo da semana, a Semana Amapaense de Teatro ocupará diferentes espaços de Macapá e Santana, transformando a paisagem urbana em um grande cenário artístico. Praças, escolas, feiras e ruas passam a integrar o circuito cultural, aproximando o teatro do cotidiano da população e ampliando o acesso à arte.

A proposta do evento é justamente romper barreiras e convidar o público a enxergar a cidade sob uma nova perspectiva. Mais do que assistir, a população é chamada a participar, tornando-se parte dessa experiência que mistura intervenção cultural e convivência social.

De acordo com Claudio Silva, integrante do Conselho Diretor do Coletivo de Artistas, Produtores e Técnicos em Teatro e Artes do Estado do Amapá (CAPTTA), o grupo atua há 18 anos no fortalecimento da cena teatral local. Para ele, a Semana representa um momento de afirmação artística e de ocupação dos espaços públicos.

“Mais do que teatro, fazemos desse ofício nossa morada, trincheira e portal para a imaginação e o ativismo social. Ocupar o espaço público é ocupar a cidade com arte, afeto e cidadania. É lembrar que o teatro não vive apenas sob refletores, mas respira onde o povo está”, finalizou.