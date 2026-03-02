Sob pressão por riscos, Santana volta a suspender carnaval de blocos

Retomada do carnaval foi adiada para 7 de março e depende de liberação do Corpo de Bombeiros após série de irregularidades apontadas na estrutura da Avenida Santana

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A Prefeitura de Santana decidiu suspender, mais uma vez, a retomada do desfile de blocos carnavalescos no Corredor da Folia, em Santana. O evento estava marcado para o último sábado (28), mas foi adiado após a morte de uma jovem de 21 anos, que sofreu uma descarga elétrica ao encostar em uma estrutura metálica instalada na Avenida Santana. A nova data anunciada pelo município é 7 de março.

A decisão ocorre sob forte pressão do Ministério Público do Amapá, que já havia recomendado a suspensão do carnaval por falta de segurança na estrutura montada para o evento. Segundo o MP, a realização dos desfiles só poderá ocorrer mediante a comprovação de que todas as exigências técnicas foram atendidas, especialmente após as falhas graves constatadas no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, responsável pelas vistorias, identificou uma série de irregularidades após o óbito de Renata Teixeira. Entre os problemas apontados estão a ausência de sinalização e iluminação de emergência, número insuficiente de extintores, saídas de emergência com dimensões inferiores às previstas em norma e obstruídas por grades, além de fiações elétricas expostas.

Os bombeiros também constataram a falta de dispositivos de proteção elétrica, como DRs e disjuntores, inexistência de aterramento em diversos pontos da estrutura e a presença de novas áreas e equipamentos que não constavam no projeto originalmente aprovado. Mesmo após prazo concedido para adequações, as falhas persistiram, segundo o relatório técnico encaminhado ao Ministério Público.

Em nota, o MP reforçou que a suspensão tem caráter preventivo.

“A medida adotada tem caráter estritamente preventivo e busca resguardar a vida e a integridade física dos foliões, trabalhadores e demais participantes, condicionando a realização do evento ao cumprimento integral das normas de segurança pelas autoridades competentes”, destacou o órgão.