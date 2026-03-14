Suspeito com passagem por tráfico morre em tiroteio com a Força Tática

Jovem de 18 anos teria reagido à abordagem e atirado contra policiais durante operação nacional de combate ao crime organizado

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um suspeito morreu após trocar tiros com equipes da Força Tática da Polícia Militar no início da tarde deste sábado (14), na passarela da Avenida Estrela, no bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá. A ação ocorreu durante a Operação RENOE (Rede Nacional de Operações Ostensivas Especializadas), que reúne forças de segurança em todo o país no combate ao crime organizado.

De acordo com o subtenente Silva, as equipes receberam informações da inteligência da Polícia Militar de que um traficante estaria escondido em uma área alagada da região. A partir da denúncia, os policiais se deslocaram até o local para verificar a situação.

“As equipes de Força Tática, em conjunto à Operação RENOE Desarme, que é uma operação de cunho federal em apoio à SEJUSP no Amapá, receberam informações da equipe de inteligência da Polícia Militar de que o indivíduo estava homiziado nessa região.

Segundo o policial, o suspeito teria reagido à abordagem e efetuado disparos contra a guarnição.

“Foi determinada a voz de parada para o mesmo, porém ele não obedeceu e efetuou disparos contra a equipe. Diante disso, a equipe teve que fazer o revide”, afirmou.

Após o confronto, os policiais realizaram buscas na residência onde ele estava escondido e encontraram substância entorpecente.

Inicialmente, a identidade do denunciado não havia sido confirmada, pois os policiais aguardavam familiares apresentarem documentos. No entanto, ao fim da ocorrência, o suspeito foi identificado como Weverton Costa dos Santos, de 18 anos. A polícia confirmou que ele possuía passagem pelo crime de tráfico de drogas.

Ainda conforme a Polícia Militar, a região onde ocorreu o confronto é considerada área de disputa entre facções criminosas.

“As facções criminosas estão querendo dominar essa região, mas a Polícia Militar, com apoio do Governo do Estado e agora com o apoio do Governo Federal, vai massificar e intensificar esse combate à criminalidade aqui no estado do Amapá”, declarou o subtenente Silva.