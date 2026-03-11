Suspeito de ataque que resultou na morte de bebê é preso em Laranjal do Jari

Por OHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem apontado como o principal suspeito de participação no ataque a tiros que resultou na morte de um bebê no município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, foi preso nesta terça-feira (10) no bairro Nova Esperança.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 11º Batalhão realizava patrulhamento de rotina quando recebeu informações da Diretoria de Inteligência de que Ítalo de Lima Costa, de 23 anos, possuía um mandado de prisão em aberto.

Com base nas informações, os policiais se deslocaram até o endereço onde o suspeito estaria morando. Ao chegar nas proximidades do imóvel, os militares visualizaram um homem saindo da residência com características compatíveis com as repassadas. Foi realizada a abordagem e, após consulta nominal, o mandado de prisão contra ele foi confirmado.

O suspeito foi encaminhado à delegacia do município, onde foi apresentado à autoridade policial para a adoção das medidas legais cabíveis.

Segundo a decisão judicial, a prisão temporária foi decretada com base na Lei nº 7.960/89, que prevê a medida quando ela é considerada imprescindível para o andamento das investigações. Conforme os autos do inquérito, imagens de câmeras de segurança, reconhecimento fotográfico e depoimentos de testemunhas apontam Ítalo como provável autor do crime, ocorrido no início deste ano.

Relembre o caso

No dia do ataque, o suspeito teria se aproximado e efetuado disparos contra uma mulher que estava com uma criança de aproximadamente um ano no colo. A mulher, alvo do atirador, sobreviveu, porém o bebê foi atingido.

A criança chegou a ser socorrida e transferida para o Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), em Macapá, mas, devido à gravidade dos ferimentos, teve a morte cerebral confirmada.

As autoridades afirmam que a prisão é considerada fundamental para o avanço das investigações, que buscam identificar possíveis mandantes e outros envolvidos no ataque, que pode ter ligação com facções criminosas. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil em Laranjal do Jari.