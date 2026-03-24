Suspeito de homicídios na guerra de facções é preso em Balneário Camboriú

Faccionado foi localizado em condomínio no litoral catarinense após meses foragido

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De Macapá (AP)

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) prendeu, na segunda-feira (23), em Balneário Camboriú (SC), um homem apontado como liderança de facção criminosa e suspeito de envolvimento em homicídios ligados à guerra entre grupos rivais no Amapá.

De acordo com a investigação, o suspeito era alvo da Operação Cerberus, deflagrada em outubro de 2023 para desarticular organizações envolvidas em crimes violentos e disputas entre facções no estado. Ele era considerado foragido da Justiça amapaense e tinha mandado de prisão preventiva em aberto.

As apurações indicam que o homem vivia em um condomínio no litoral catarinense e era o último integrante do grupo investigado que ainda não havia sido localizado pelas autoridades.

Após a prisão, ele foi encaminhado para os procedimentos legais e deverá ser transferido ao sistema prisional do Amapá, onde ficará à disposição da Justiça. A ação contou com apoio de forças de segurança do Amapá e de Santa Catarina.