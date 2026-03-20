Suspeito de matar dependente morre em confronto

Localizado após denúncias, homem reagiu à abordagem durante operação e foi baleado

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem apontado como suspeito de participação no ataque que deixou um morto na noite desta quinta-feira (19), no bairro São Lázaro, acabou morrendo em confronto com a Polícia Militar no bairro Novo Horizonte, na zona norte da capital.

De acordo com as informações repassadas pela PM, o suspeito, identificado como Fábio Barbosa Costa, de 33 anos, teria sido localizado após denúncias indicarem que um dos envolvidos no homicídio havia fugido para a região.

Os policiais que estavam na Operação Protetor se deslocaram até o endereço indicado, na chegada à residência teriam sido atacados a tiros. Diante da situação, houve revide.

O comandante da operação, tenente-coronel Iran Silva, detalhou a ação.

“Os policiais foram recebidos com disparos. Em legítima defesa, revidaram a injusta agressão, alvejaram o infrator e, imediatamente, prestaram socorro, disse”.

Uma equipe do SAMU foi acionada, mas, ao chegar ao local, constatou que o suspeito já estava sem vida. A ocorrência mobilizou ainda a Polícia Científica, responsável pela perícia e remoção do corpo ao IML.

Segundo o oficial, a ação está diretamente ligada à escalada de violência provocada pela disputa entre facções criminosas na capital.

“Há um confronto entre facções, e a Polícia Militar não pode permitir que a vida de terceiros fique em risco”, reforçou.

A Operação Protetor, que reúne diversas unidades da PM, segue em andamento em vários pontos de Macapá e também no município de Santana, com o objetivo de conter a criminalidade e reforçar a segurança.