Suspeito ligado a facção é preso com drogas em área dominada pelo crime organizado

Casa em região conhecida como “Beco do Açougue” estaria sendo usada por facção como base de apoio

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem de 20 anos foi preso na noite de quarta-feira (11) suspeito de tráfico de drogas em uma área conhecida pela atuação de facções criminosas, no bairro Araxá, zona sul de Macapá.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Patamo realizava patrulhamento por volta das 19h, na avenida Equatorial, quando recebeu informações do setor de inteligência sobre uma casa localizada em uma ponte conhecida como “Beco do Açougue”. O local, segundo a denúncia, estaria sendo utilizado como base para armazenamento e venda de entorpecentes por integrantes de uma organização criminosa.

Ao chegar na entrada do beco, os policiais avistaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, correu em direção à residência apontada na denúncia. Ele foi alcançado rapidamente e abordado pela equipe.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram cinco porções de substância supostamente entorpecente no bolso da bermuda do suspeito, além de R$ 8 em dinheiro. Em buscas no interior da casa, os policiais localizaram outras 23 porções da mesma substância e uma balança de precisão dentro de um armário.

Aos policiais, o suspeito teria admitido fazer parte de uma facção criminosa. Além disso, foi apurado que ele é de Portel, no Pará, onde já havia sido apreendido quando menor de idade por envolvimento com o mesmo tipo de crime .