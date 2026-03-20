Tatuagem na mão pode ajudar polícia a identificar dupla que assaltou loja

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

A Polícia Civil do Amapá investiga um assalto registrado na última terça-feira (17) no município de Santana, a cerca de 17 quilômetros de Macapá. O crime ocorreu na loja Shopping Car, especializada na prestação de serviços em veículos, localizada no bairro Provedor. Toda a ação criminosa foi flagrada por câmeras do circuito de segurança do estabelecimento, e agora a polícia busca pistas que levem à identificação dos assaltantes.

As imagens mostram a ação rápida dos dois suspeitos, que chegaram ao local usando capacetes e armados com revólveres calibre 38. Durante o assalto, dois clientes se assustam e deixam o balcão de atendimento.

Um dos criminosos possui uma tatuagem visível na mão esquerda, característica considerada importante e que pode ajudar diretamente na identificação do suspeito.

De acordo com informações da ocorrência, o proprietário da loja foi abordado pela dupla. Os criminosos levaram uma pistola da vítima, além de um cordão e uma pulseira de ouro. Testemunhas e as imagens indicam que o condutor da motocicleta utilizava capacete preto, enquanto o passageiro usava capacete branco com viseira azul.

Testemunhas também filmaram os criminosos fugindo em uma motocicleta vermelha. O número da placa também é visível nas imagens.

A Polícia Civil segue em diligências para identificar e localizar os envolvidos. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma anônima às autoridades pelo telefone (96) 99130-7973. Qualquer pista será averiguada, informou a instituição.