Temporal no Pará deixa morto, cidades em emergência e rastro de destruição

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

As fortes chuvas que atingem o Pará nos últimos dias já provocaram morte, deixaram famílias desabrigadas e colocaram dezenas de municípios em situação de alerta. Um dos casos mais graves foi registrado em Capitão Poço, no nordeste do estado, onde um homem morreu após ser arrastado pela força da água.

A vítima foi identificada como Agenilson Lopes Tavares Moraes. Segundo moradores, ele teria entrado em um rio durante a chuva, na localidade de Vila Induazinho, e acabou sendo levado pela correnteza. O corpo foi encontrado por populares.

De acordo com o Governo do Pará, 23 municípios decretaram situação de emergência por causa dos impactos do temporal. Até o momento, quatro desses decretos já foram homologados, e os demais seguem em análise pela Defesa Civil.

Os efeitos das chuvas são registrados em várias regiões. No nordeste paraense, uma das áreas mais afetadas, há registros de alagamentos, estradas danificadas e comunidades com dificuldade de acesso. Em Santarém, no oeste do estado, um carro chegou a ser arrastado pela correnteza durante o temporal. Já na Grande Belém, a água invadiu ruas e casas. Em Marituba, o rio Uriboca transbordou e invadiu ruas inteiras, e a força da água também provocou o desabamento de um muro.

No município, 27 famílias estão desabrigadas. Um Gabinete de Crise foi montado para coordenar as ações emergenciais. Segundo a Defesa Civil, os alagamentos foram agravados pelo alto volume de chuva combinado com a maré alta.

No sudeste do estado, em Marabá, sete famílias estão desabrigadas e outras 23 desalojadas. A situação se repete todos os anos nesse período, quando o nível dos rios sobe, especialmente o Tocantins.

As chuvas também provocaram danos na infraestrutura. Em Tucuruí, a BR-422 sofreu erosão e está parcialmente interditada, funcionando em meia pista, segundo o DNIT.

O governo estadual informou que está enviando ajuda humanitária às áreas afetadas, com distribuição de cestas básicas, kits de higiene e materiais para abrigo. No entanto, ainda não há um balanço total de pessoas atingidas em todo o estado.

A previsão do tempo mantém o alerta. Há possibilidade de novas chuvas intensas, principalmente nas regiões nordeste e sudeste do Pará, o que aumenta a preocupação de moradores que já enfrentam prejuízos e o risco de novos alagamentos.