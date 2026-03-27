Tentativa de ultrapassagem deixa 2 jovens mortos em colisão entre motos

Jovens seguiam em sentidos opostos quando colisão frontal ocorreu após tentativa de manobra para passar

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP

Dois jovens morreram na noite desta quinta-feira (26) após uma colisão frontal entre motocicletas na zona norte de Macapá. O acidente aconteceu por volta das 21h40, na rua Miguel Arraes, via paralela à BR-210, no bairro Morada das Palmeiras.

As vítimas foram identificadas como Alejandro Kristopher Brito Ramos, de 21 anos, que trabalhava como entregador, e Marinaldo Viana Pereira, de 20 anos, motorista por aplicativo. De acordo com informações apuradas no local, as duas motos seguiam em sentidos opostos quando colidiram de frente durante uma tentativa de ultrapassagem em alta velocidade.

Segundo o policial rodoviário federal Germano Campos, a dinâmica do acidente indica que um dos motociclistas tentou ultrapassar uma picape, momento em que invadiu a pista contrária e acabou atingindo a outra motocicleta.

Um dos condutores morreu ainda no local, o outro chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu dentro da ambulância.

O policial também destacou que a via é de mão dupla e possui fluxo intenso de veículos, o que exige atenção redobrada, especialmente em manobras de ultrapassagem.

Foi constatado ainda pela polícia que um dos motociclistas não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que serve de alerta para o risco, sobretudo em vias urbanas de grande movimentação, onde imprudência e falta de atenção podem ter consequências fatais.