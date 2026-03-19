Tiroteio em base do crime organizado termina com um morto

Denúncias apontavam imóvel no “Beco da Igrejinha” como ponto de tráfico e reuniões criminosas

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma operação da Força Tática da Polícia Militar terminou com um suspeito morto no início da noite desta quarta-feira (19) em uma área conhecida como ponto de atuação de facções criminosas no bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

De acordo com informações da PM, a ação foi desencadeada após denúncias anônimas indicarem que uma residência no chamado “Beco da Igrejinha”, entre as ruas do Canal do Beirol e Hildemar Maia, estaria sendo utilizada como base para o tráfico de drogas e reuniões de integrantes de uma organização criminosa.

Durante o cerco ao imóvel, os policiais avistaram um homem armado fugindo pelos fundos do terreno. O comandante da equipe disse ter ordenado para que o suspeito se rendesse, mas ele reagiu e abriu fogo contra os militares, que precisaram revidar.

Ao fim do tiroteio, foi constatado que o homem ainda apresentava sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito.

No local, além da arma de fogo, os policiais informaram ter encontrado diversas porções de substâncias entorpecentes escondidas em diferentes pontos, incluindo dentro de uma panela, sobre uma mesa utilizada para preparo do material, no forro da casa e até enterradas no quintal.

A área foi isolada para o trabalho da perícia, e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Segundo levantamento preliminar, Ronielson Santana da Silva, o “Roni do Muca”, já possuía passagens pela polícia por crimes como roubo, extorsão, estelionato e tráfico de drogas.