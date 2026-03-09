Trânsito de Belém fica ainda mais caótico com interdições no fim de semana

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Interdições em importantes vias de Belém marcaram o fim de semana e causaram transtornos no trânsito da capital paraense. Problemas estruturais e um protesto simultâneo afetaram o fluxo de veículos em diferentes regiões da cidade.

Na avenida Júlio César, uma das principais ligações com o Aeroporto Internacional de Belém, parte de uma passarela de pedestres cedeu durante a chuva nas proximidades do canal São Joaquim, no bairro Val-de-Cans. O trecho central da estrutura ficou rebaixado, o que levou o Corpo de Bombeiros a interditar a área por medida de segurança.

Com o bloqueio, motoristas tiveram que buscar rotas alternativas pelas ruas próximas. Quem seguia em direção ao aeroporto precisou redobrar a atenção e mudar o trajeto. Pedestres também enfrentaram dificuldades para atravessar a via e, sem acesso à passarela, alguns precisaram pular a divisória da pista.

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que equipes técnicas foram acionadas para avaliar a estrutura. Segundo o município, a passarela faz parte de uma obra executada pelo Consórcio Igarapé São Joaquim, que foi notificado para prestar esclarecimentos e realizar os reparos necessários.

Enquanto isso, outra interdição foi registrada na avenida Magalhães Barata, no bairro de Nazaré, uma das vias mais movimentadas da capital. Moradores do município de Acará, no nordeste do Pará, realizaram um protesto durante uma audiência pública virtual que discute a instalação de um aterro sanitário destinado a receber o lixo da Região Metropolitana de Belém.

A manifestação começou em frente a uma unidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas). Em seguida, os manifestantes seguiram pela via em direção ao bairro de São Brás, o que também impactou o trânsito na região.

O projeto prevê a construção de um aterro sanitário no município de Acará para receber resíduos produzidos pelos municípios da Grande Belém. A proposta, no entanto, tem gerado críticas e mobilização de moradores da região, que se posicionam contra a implantação do empreendimento.