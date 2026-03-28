DETALHES DO PROCESSO

Trechos de processo detalham relatos de abusos em caso envolvendo Bruno Mafra

28, março, 2026
Registros indicam que os fatos teriam ocorrido ao longo de anos, em diferentes ambientes, segundo depoimentos reunidos nos autos
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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

*ATENÇÃO CONTEÚDO SENSÍVEL: Por se tratar de um caso sensível, trechos do depoimento foram preservados para proteger a vítima*

Trechos de um documento judicial envolvendo o cantor Bruno Mafra, da banda Bruno e Trio, passaram a circular nas redes sociais e trouxeram novos detalhes sobre os relatos de abuso que embasaram a condenação do artista.

O material integra o processo que tramita na Justiça do Pará e reúne depoimentos da vítima sobre episódios ocorridos durante a infância.

O que diz o processo

De acordo com os registros, a vítima afirma que os abusos teriam começado quando ela tinha cerca de 5 anos de idade. Um dos primeiros episódios teria ocorrido dentro de um carro, estacionado em via pública, em Belém.

O documento aponta que os crimes teriam sido praticados de forma reiterada ao longo dos anos, em diferentes ambientes, como a residência da família e a casa de parentes.

Cantor da banda Bruno e Trio foi condenado em segunda instância por abuso contra as próprias filhas

Ainda segundo o processo, há relatos de que o acusado se aproveitava de momentos de convivência familiar para se aproximar da vítima e cometer os abusos, utilizando a relação de confiança e autoridade.

O material também descreve situações em que a criança era exposta a conteúdos impróprios e incentivada a participar de comportamentos de natureza sexual, o que, conforme a acusação, fazia parte de um contexto de manipulação.

Os depoimentos indicam que, na época, a vítima não compreendia plenamente o que estava acontecendo, o que contribuiu para que os fatos só fossem denunciados anos depois, já na fase adulta.

Condenação mantida

O cantor foi condenado a mais de 30 anos de prisão em regime fechado, e a sentença foi mantida em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Pará.

A defesa nega as acusações, afirma que o processo ainda não teve decisão definitiva e informou que pretende recorrer às instâncias superiores.

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