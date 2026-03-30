Treinador de base da Tuna Luso morre após ônibus capotar no Pará

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Um grave acidente com um ônibus interestadual terminou em tragédia na noite deste domingo (29), no município de Goianésia do Pará, no sudeste do estado. O treinador das categorias de base da Tuna Luso, Fábio Marcelo Barata de Oliveira, de 51 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O veículo, da empresa Boa Esperança, havia saído do terminal rodoviário da cidade com destino a Belém. Segundo a Polícia Civil, o acidente aconteceu poucos minutos após a partida, quando o ônibus capotou na estrada. No momento do acidente, cerca de 20 passageiros estavam a bordo, entre eles várias crianças. Apesar da gravidade, a maioria sofreu apenas ferimentos leves.

Equipes de resgate prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Goianésia.

Fábio Marcelo, que era natural de Jacundá e bastante conhecido na região, foi a única vítima fatal confirmada até o momento. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para exames. As causas do acidente ainda são investigadas pela Polícia Civil.