APÓS CONVENÇÕES

Três chapas registram candidaturas para eleição suplementar em Oiapoque

11, março, 2026
Nova votação para prefeito ocorrerá em 12 de abril após definição das convenções partidárias
Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O juiz Heraldo Costa, que conduzirá a eleição suplementar em Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, recebeu as atas de três convenções partidárias que definiram os candidatos para a disputa marcada no dia 12 de abril, quando ocorrerá a nova votação para prefeito.

A coligação PDT/PSOL/Rede terá como candidato a prefeito o deputado estadual Delegado Inácio (PDT), com Oscar (PSOL) como candidato a vice.

A aliança entre União Brasil e PP terá como candidatos o prefeito em exercício, o vereador Guido Mecânico (PP), e o ex-secretário de Obras da gestão Breno, Marcelo Martins (União), como vice.

O MDB inicialmente apoiaria o gerente de supermercado Orismar Paiva (Podemos), lançado pelo então prefeito de Macapá, Antônio Furlan, mas desistiu após a operação da Polícia Federal que resultou no afastamento do gestor.

Em cima da hora, o partido definiu uma chapa pura, formada pelo empresário Sena Dinâmica como candidato a prefeito e pelo advogado Yuri Alesi como vice.

O juiz eleitoral convidou os três candidatos a prefeito para uma reunião nesta quarta-feira (12).

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!