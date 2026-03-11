Três chapas registram candidaturas para eleição suplementar em Oiapoque

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O juiz Heraldo Costa, que conduzirá a eleição suplementar em Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, recebeu as atas de três convenções partidárias que definiram os candidatos para a disputa marcada no dia 12 de abril, quando ocorrerá a nova votação para prefeito.

A coligação PDT/PSOL/Rede terá como candidato a prefeito o deputado estadual Delegado Inácio (PDT), com Oscar (PSOL) como candidato a vice.

A aliança entre União Brasil e PP terá como candidatos o prefeito em exercício, o vereador Guido Mecânico (PP), e o ex-secretário de Obras da gestão Breno, Marcelo Martins (União), como vice.

O MDB inicialmente apoiaria o gerente de supermercado Orismar Paiva (Podemos), lançado pelo então prefeito de Macapá, Antônio Furlan, mas desistiu após a operação da Polícia Federal que resultou no afastamento do gestor.

Em cima da hora, o partido definiu uma chapa pura, formada pelo empresário Sena Dinâmica como candidato a prefeito e pelo advogado Yuri Alesi como vice.

O juiz eleitoral convidou os três candidatos a prefeito para uma reunião nesta quarta-feira (12).