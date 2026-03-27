Uniformes de operação da Equatorial viram mochilas para estudantes do Amapá

Ação beneficia alunos atendidos por associação na zona norte de Macapá

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De Macapá (AP)

Uniformes usados nas operações de energia elétrica no Amapá ganharam um novo destino: viraram mochilas e estojos entregues a crianças da zona norte de Macapá. A iniciativa, realizada pelo Grupo Equatorial, aposta no reaproveitamento de materiais para apoiar a educação e incentivar práticas sustentáveis.

A entrega aconteceu na quinta-feira (26), na Associação Paes, no bairro Novo Horizonte. As peças chegaram para atender crianças que participam das atividades de reforço escolar e musical desenvolvidas pela entidade, muitas delas sem acesso a itens básicos como mochilas.

Os materiais foram produzidos a partir de fardamentos que seriam descartados pela operação da CEA Equatorial. Em vez disso, passaram por um processo de reaproveitamento dentro do Projeto Recriar, que dá nova utilidade ao tecido e reduz impactos ambientais.

A confecção das mochilas ficou por conta de alunos de um curso de costura realizado em parceria com o Senai-AP. Durante a formação, os participantes transformaram centenas de uniformes em novos produtos, como mochilas, estojos e capas para capacetes, aliando aprendizado prático à geração de renda.

Além de beneficiar as crianças, a ação também fortalece a ideia de economia circular e cria oportunidades para quem participa do projeto. Ao final, o que era descarte se transforma em ferramenta de estudo e em incentivo para um futuro mais sustentável.