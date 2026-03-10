URGENTE: Preso principal suspeito de matar jovem vendedora em Santana

Homem foi localizado na noite desta segunda-feira (9). Polícia encontrou a bicicleta e as roupas utilizadas no crime, que agora é tratado como latrocínio

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Santana (AP)

Em uma resposta rápida, as forças de segurança prenderam, na noite desta segunda-feira (9), no bairro Elesbão, Cláudio Pacheco, de 42 anos, vulgo “Coringa”. Ele é o principal suspeito de ter assassinado a jovem vendedora de 19 anos, Ana Paula Viana Rodrigues, ocorrido horas antes, dentro de uma loja no Centro de Santana.

O caso, que inicialmente gerou diversas hipóteses, passou a ser tratado pela Polícia Civil como latrocínio (roubo seguido de morte). Com o suspeito, os agentes apreenderam a bicicleta utilizada na fuga e as vestimentas que aparecem nas imagens de câmeras de monitoramento do estabelecimento. Foi encontrado ainda com Cláudio Pacheco o celular da vítima que, segundo a polícia, teria sido trocado por drogas.

A prisão ocorreu após uma intensa mobilização policial. O homem foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde uma multidão de moradores já se aglomerava em protesto, clamando por justiça.