URGENTE: Preso principal suspeito de matar jovem vendedora em Santana

10, março, 2026
Homem foi localizado na noite desta segunda-feira (9). Polícia encontrou a bicicleta e as roupas utilizadas no crime, que agora é tratado como latrocínio
Por RODRIGO ÍNDIO, de Santana (AP)

Em uma resposta rápida, as forças de segurança prenderam, na noite desta segunda-feira (9), no bairro Elesbão,  Cláudio Pacheco, de 42 anos, vulgo “Coringa”. Ele é o principal suspeito de ter assassinado a jovem vendedora de 19 anos, Ana Paula Viana Rodrigues, ocorrido horas antes, dentro de uma loja no Centro de Santana.

O caso, que inicialmente gerou diversas hipóteses, passou a ser tratado pela Polícia Civil como latrocínio (roubo seguido de morte). Com o suspeito, os agentes apreenderam a bicicleta utilizada na fuga e as vestimentas que aparecem nas imagens de câmeras de monitoramento do estabelecimento. Foi encontrado ainda com Cláudio Pacheco o celular da vítima que, segundo a polícia, teria sido trocado por drogas.

Prisão ocorreu em meio à comoção popular, com moradores reunidos em frente ao Ciosp de Santana pedindo justiça. Fotos: Rodrigo Índio/SelesNafes.com

Ana Paula Viana Rodrigues tinha 19 anos e trabalhava como vendedora no estabelecimento onde foi morta. Foto: Arquivo pessoal

A prisão ocorreu após uma intensa mobilização policial. O homem foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde uma multidão de moradores já se aglomerava em protesto, clamando por justiça.

