Vendedora de 19 anos é estrangulada até a morte dentro de loja em Santana

Por RODRIGO ÍNDIO, de Santana (AP)

A tarde desta segunda-feira (9) foi marcada pela violência no centro do município de Santana. A jovem Ana Paula Viana Rodrigues, de 19 anos, vendedora de uma loja de roupas, foi encontrada morta com sinais de estrangulamento no interior do estabelecimento onde trabalhava.

De acordo com o relatório policial, o caso aconteceu na Travessa Álvares Barros, atrás da Câmara Municipal da segunda maior cidade do Amapá. A proprietária da loja “Tai Boutique” visualizou, através do sistema de monitoramento pelo celular, o que parecia ser um assalto em andamento por volta das 15h50.

Ao se deslocar para o local, a empresária encontrou uma viatura da Polícia Militar (RP Norte) e solicitou ajuda. Ao entrarem no estabelecimento, os policiais encontraram o corpo de Ana Paula em um pequeno depósito nos fundos da loja. Uma equipe de socorro médico foi acionada, mas apenas pôde confirmar o óbito às 17h18.

A perícia técnica esteve no local e as informações preliminares apontam para homicídio por estrangulamento. Um detalhe que chamou a atenção dos investigadores é que, até o fechamento desta matéria, não foi constatada a falta de nenhum objeto ou valor da loja, o que levanta dúvidas sobre a motivação de um latrocínio (roubo seguido de morte).

As câmeras de segurança registraram a ação de um suspeito com as seguintes características: homem alto e magro, vestindo camisa e calça pretas. O indivíduo saiu do local utilizando uma bicicleta.

Providências

O local foi isolado para os trabalhos da Polícia Científica e o corpo foi removido para o Departamento de Medicina Legal (DML). Até o momento, o autor do crime não foi localizado e o grau de relação entre o agressor e a vítima permanece desconhecido.

A Polícia Civil assumiu o caso e investiga se houve motivação pessoal ou se o crime se tratou de uma abordagem que fugiu ao controle do agressor.