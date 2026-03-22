Véritas: Furlan tem 55%, Clécio 39%; diferença cai para 16 pontos

Ex-prefeito Furlan caiu 10 pontos após operação da PF, mas segue na liderança em nova pesquisa

Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O ex-prefeito de Macapá Antônio Furlan (PSD) registrou queda de 10 pontos percentuais nas intenções de voto para o Governo do Amapá em comparação com a pesquisa divulgada por redes sociais ligadas a ele e feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, logo após a operação da Polícia Federal que resultou em seu afastamento e renúncia do cargo. É o que demonstra o resultado da pesquisa do Instituto Véritas, registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP) e divulgada neste domingo (22).

Após a operação, o levantamento do Paraná indicava Furlan com 66% das intenções de voto, contra 25% do governador Clécio Luís (União). No dia seguinte ao cumprimento dos mandados, Furlan renunciou ao cargo de prefeito, em uma estratégia jurídica adotada por sua defesa.

Já a nova pesquisa do Instituto Véritas, divulgada neste domingo (22), aponta recuo do ex-prefeito. No cenário estimulado, quando o entrevistador indica os nomes na disputa, Furlan aparece com 55% das intenções de voto, enquanto Clécio soma 39%. A diferença entre os dois, embora ainda favorável a Furlan, diminuiu significativamente para 16 pontos.

No cenário espontâneo — quando o eleitor não recebe lista de candidatos — Furlan tem 38%, contra 26% de Clécio, com um índice elevado de indecisos, que chega a 31%. O dado indica que parte do eleitorado ainda não definiu seu posicionamento, o que pode influenciar diretamente o cenário eleitoral nos próximos meses.

A pesquisa da Véritas foi realizada entre os dias 17 e 19 de março de 2026, com 800 entrevistados, margem de erro de 3% e nível de confiança de 95%, estando registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá sob o número 00837/2026.